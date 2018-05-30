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Пассажиры пожаловалось в ФАС на удорожание авиабилетов в дни ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на резкий рост цен на авиабилеты в дни ЧМ-2018, сообщает «РИА Новости».

«Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза», — цитирует агентство документ, адресованный руководителю ФАС Игорю Артемьеву.

При этом в некоторые города, которые принимают матчи первенства мира по футболу, цена на авиабилет в канун дня предстоящей игры выросла в пять-шесть раз.

Пассажиры просят антимонопольное ведомство проверить данную информацию.

12 апреля Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 561 случай завышения цен отелями в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Также выявлены 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации и вынесены 187 предостережений.

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