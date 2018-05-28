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Продажа пива на российских стадионах снова попадет под запрет после ЧМ-2018

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Фото: TASS/imago sportfotodienst
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После проведения ЧМ-2018 продажа пива на стадионах России снова попадет под запрет. Об этом рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

По словам чиновника, футбольное сообщество рассчитывало на обсуждение этого вопроса после мундиаля, однако ряд руководителей страны идею не поддерживает.

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин считает, что возврат пива на стадионы был бы выгоден как футбольным клубам, так и фанатам.

Шпрыгин отметил, что на чемпионате мира пиво будут рекламировать и продавать, поскольку это является условием FIFA.

«Что касается первенства России, мы очень надеялись, что мундиаль даст положительный пример, покажет, что это очень выгодно и с экономической точки зрения. Ведь клубы, как грибы после дождя, лопаются, закрываются из-за недостатка финансирования», — цитирует НСН президента ВОБ.

Шпрыгин добавил, что необходимо не только строить новые стадионы, но и создавать на них комфорт для зрителей. Он напомнил, что пиво продают в Петербурге, а также на некоторых матчах по хоккею, и выразил надежду, что чиновники изучат практику проведения мундиаля и не будут убирать пиво со стадионов страны.

Шпрыгин подчеркнул, что массово протестовать из-за отказа властей вернуть пиво на стадионы болельщики не намерены — они могут обратиться к властям с заявлением или письмом.

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