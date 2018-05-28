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Форвард сборной Египта Салах не пропустит ЧМ-2018 по футболу

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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
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Травма, которую получил форвард сборной Египта Моххамед Салах в финале Лиги чемпионов, оказалась несерьезной. Нападающий поедет на чемпионат мира в Россию.

Врач египетской команды Мохаммед Абу Ола заявил, что получил от медицинского штаба информацию о состоянии футболиста. В сборной рассчитывают, что форвард успеет восстановиться к мундиалю, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Мохаммед Салах получил травму в матче против мадридского «Реала», столкнувшись с капитаном соперников Серхио Рамосом. Футболист был заменен на 30-й минуте встречи. Матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1.

После встречи болельщики «Ливерпуля» и сборной Египта обрушились с критикой на капитана «Реала». Они обвинили Рамоса в том, что он умышленно нанес травму Салаху, который является одним из лидеров английской команды.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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