«Ливерпуль» ищет нового вратаря после провальной игры Кариуса в финале ЛЧ

«Ливерпуль» активизировал поиски нового голкипера после поражения от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 3:1. Вратарь английской команды Лорис Кариус допустил две грубых ошибки, которые привели к забитым мячам.

По данным Mirror, изначально Лорис Кариус рассматривался как основной вратарь «Ливерпуля», однако матч в Киеве заставил руководство клуба задуматься над покупкой нового голкипера.

Так, «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения голкипера «Ромы» Алисона либо же игрока мадридского «Атлетико» Яна Облака. Также в список входит вратарь «Саутгемптона» Алекс Маккарти.