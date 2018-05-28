Впервые в чемпионате Испании по футболу выступят пять клубов из Мадрида

Мадридский футбольный клуб «Райо Вальекано» гарантировал себе участие в Ла Лиге в сезоне-2018/19.

В матче 41-го тура испанской Сегунды «Райо» победил «Луго» со счетом 1:0 и набрал 76 очков, передает «Газета.ру».

Таким образом, мадридский коллектив завоевал право выступить высшем испанском дивизионе, который покинул в 2016 году.

Впервые в Ла Лиге в следующем сезоне будут выступать пять клубов из Мадрида: «Реал», «Атлетико», «Хетафе», «Леганес» и «Райо».

«Реал» ранее выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. «Атлетико» в третий раз стал победителем Лиги Европы.

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