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Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Выступающий на правах аренды в московском ЦСКА нападающий английского клуба «Лестер» Ахмед Муса выкупил 40 заключенных из тюрьмы нигерийского города Кано.

Муса узнал от тюремных чиновников, что 40 человек были приговорены к заключению за неуплату долгов, и вызвался выплатить их. Кроме того, футболист пожертвовал беднякам деньги и продукты, сообщает Sporting Life.

Ахмед Муса играет в составе нигерийской национальной команды с 2010 года. Он был самым молодым капитаном сборной за всю ее историю. С 2012 года он играет в составе московского ЦСКА. Он трижды становился чемпионом России вместе с командой, а также дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.

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