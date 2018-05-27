Футболист ЦСКА выкупил из тюрьмы 40 заключенных

Выступающий на правах аренды в московском ЦСКА нападающий английского клуба «Лестер» Ахмед Муса выкупил 40 заключенных из тюрьмы нигерийского города Кано.

Муса узнал от тюремных чиновников, что 40 человек были приговорены к заключению за неуплату долгов, и вызвался выплатить их. Кроме того, футболист пожертвовал беднякам деньги и продукты, сообщает Sporting Life.

Ахмед Муса играет в составе нигерийской национальной команды с 2010 года. Он был самым молодым капитаном сборной за всю ее историю. С 2012 года он играет в составе московского ЦСКА. Он трижды становился чемпионом России вместе с командой, а также дважды выиграл Суперкубок и один раз — Кубок страны.