Игроку «Баварии» Видалю грозит тюремный срок

Футболисту мюнхенской «Баварии» Артуро Видалю грозит тюремный срок за драку в ночном клубе. Об этом сообщает 4-4-4.com.

Инцидент произошел в сентябре 2017 года после победы «Баварии» над «Майнцем». Видаль со своим братом Сандрино повздорили с другими посетителями в VIP-зале одного из мюнхенских ночных клубов. Один человек тогда получил ранение головы трехлитровой бутылкой.

Полузащитник вместе с братом предстанут перед судом по обвинению в опасном нападении. Им грозит наказание в виде нескольких лет лишения свободы, сообщает RT.