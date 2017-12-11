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Моуринью ударил бутылкой по голове голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона

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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ударил пластиковой бутылкой с водой голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона по голове. Инцидент произошел после матча между футбольными клубами, победу в котором со счетом 2:1 одержал накануне «Манчестер Сити».

Отрыв лидера чемпионата команды Хосепа Гвардиолы от «МЮ», идущего вторым, увеличился до 11 очков.

Недовольство Моуринью вызвало то, что после игры футболисты «Сити» слишком бурно праздновали победу. Тренер сделал замечание. После этого между ним и вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном возникла словесная перепалка, которая затем переросла в массовую стычку с участием тренеров и игроков двух команд.

В потасовку вмешались форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы Микель Артета, которому рассекли бровь, сообщает телеканал «360».

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