Нападающий «Монако» признан виновным в мошенничестве

Колумбийский нападающий французского «Монако» Радамель Фалькао признан виновным в совершении финансового мошенничества.

Испанский суд постановил, что Фалькао скрыл часть своих доходов на сумму более €4,5 млн, и приговорил его к 16 месяцам тюрьмы и штрафу в размере €9 млн, сообщает «Газета.ру».

При этом по испанскому законодательству те, кто приговорен к лишению свободы менее чем на два года, не отправляются в тюрьму.

В январе СМИ сообщали, что испанская полиция подозревала футболиста «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей.

Следователи представили отчет о расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостаточного количества улик.