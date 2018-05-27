Капитана «Реала» затравили в Сети после победы в Лиге чемпионов
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос стал объектом травли в интернете после субботнего финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1.
В первом тайме при счете 0:0 главная звезда мерсисайдцев египтянин Мохаммед Салах получил травму в столкновении с Рамосом. После чего лучший игрок АПЛ покинул поле в слезах.
Специалисты отмечают, что это был один из ключевых моментов игры, после которого инициатива от англичан перешла к испанцам.
Возмущенные поклонники «Ливерпуля» наводнили соцсети Рамоса гневными сообщениями. Фанаты уверены: он умышленно нанес травму египтянину.
¡¡Dinastía blanca!! Aunque, eso sí, con mucha suerte, 3 consecutivas. White dynasty! Albeit with a lot of luck, 3 in a row. 🍀😎😜🤩😎😜🥇🏆🏆🏆🏆🥇 #HalaMadrid
Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 26 Май 2018 в 3:48 PDT
В Instagram испанца под фото с Кубком чемпионов 100 тыс. комментариев, большая часть которых — оскорбления. В основном это нецензурные слова как на английском, так и на арабском языках.
karamin42088: «Это самый нечестный путь к победе».
dewihyda: «Как такой мошенник может быть капитаном. Позор тебе, обманщик. Ты жалок».
lucille_278: «Вы нечестный игрок и не заслуживаете играть в футбол».
alex_newone: «Карма тебя настигнет».
Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил ранее, что восстановление нападающего сборной Салаха займет две недели.
«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter