Капитана «Реала» затравили в Сети после победы в Лиге чемпионов

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос стал объектом травли в интернете после субботнего финала Лиги чемпионов в Киеве, в котором «сливочные» обыграли «Ливерпуль» со счетом 3:1.

В первом тайме при счете 0:0 главная звезда мерсисайдцев египтянин Мохаммед Салах получил травму в столкновении с Рамосом. После чего лучший игрок АПЛ покинул поле в слезах.

Специалисты отмечают, что это был один из ключевых моментов игры, после которого инициатива от англичан перешла к испанцам.

Возмущенные поклонники «Ливерпуля» наводнили соцсети Рамоса гневными сообщениями. Фанаты уверены: он умышленно нанес травму египтянину.

В Instagram испанца под фото с Кубком чемпионов 100 тыс. комментариев, большая часть которых — оскорбления. В основном это нецензурные слова как на английском, так и на арабском языках.

karamin42088: «Это самый нечестный путь к победе».

dewihyda: «Как такой мошенник может быть капитаном. Позор тебе, обманщик. Ты жалок».

lucille_278: «Вы нечестный игрок и не заслуживаете играть в футбол».

alex_newone: «Карма тебя настигнет».

Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил ранее, что восстановление нападающего сборной Салаха займет две недели.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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