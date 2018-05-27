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Названы сроки восстановления лидера сборной Египта Салаха

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил, что восстановление нападающего сборной Мохаммеда Салаха займет две недели.

«Салах присоединится к сборной в Италии после реабилитации и необходимого лечения в Ливерпуле», — написал министр в Facebook.

Таким образом, 25-летний футболист сможет принять участие в чемпионате мира, где Египет сыграет в группе с командой России. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Он будет готовиться по специальной программе, чтобы окончательно восстановиться и быть готовым к участию в турнире», — добавил Абдель-Азиз.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Египтянин получил травму плеча после столкновения с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом в финальном матче Лиги чемпионов (1:3).

«Реал» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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