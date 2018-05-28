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Новые случаи фишинга в преддверии ЧМ-2018 появились в интернете

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили пользователей о новых случаях фишинга в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России. Злоумышленники предлагают в Интернете поддельные билеты на матчи, а также дешевые перелеты и жилье.

Как отмечается в исследовании, фишинговые ресурсы стали появляться в сети во время начала продажи билетов на матчи. В конце мая сотрудники компании зафиксировали распространение фишинга с розыгрышами и предложениями о дешевых авиабилетах от различных авиакомпаний. Согласно статистике «Лаборатории Касперского», с начала 2018 года было предотвращено около 15 тыс. попыток перехода пользователей на различные фишинговые сайты, которые были связаны с FIFA или чемпионатом мира по футболу.

Специалисты компании предупредили о возникновении в ближайшее время нескольких поддельных сайтов и рассылок с различными предложениями от сервисов бронирования жилья.

Согласно отчету компании, также были обнаружены сайты с доменными именами world cup, world, Russia, 2018 и FIFA, при помощи которых мошенники использовали тему предстоящего чемпионата мира по футболу.

«В большинстве случаев распознать подделку можно довольно легко: достаточно внимательно изучить ссылку в спам-письме или адрес сайта», — поясняют специалисты компании.

Ранее стало известно, что футболисты сборной России по футболу получат по одному миллиону долларов, если выиграют ЧМ-2018 в России. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.

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