Игроки сборной Бразилии получат по $1 млн в случае победы на ЧМ-2018

Футболисты сборной Бразилии получат по $1 млн, если станут победителями чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

Столько же получит и главный тренер команды Тите, а также его помощники. Остальные члены делегации получат меньшие суммы. Привезти домой Кубок мира по футболу призвал национальную команду и президент Бразилии Мишел Темер.

За победу в домашнем ЧМ-2014 Бразильская конфедерация футбола (CBF) пообещала команде $35 млн за победу, однако сборная заняла только четвертое место. Тренер Луис Фелипе Сколари, который привел команду Бразилии к титулу на ЧМ-2002, получил $100 тыс.

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии, сообщает «Спорт-Экспресс».