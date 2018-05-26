Путин назвал фаворитов ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин назвал сборную Испании одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Как сообщило агентство EFE, на встрече с представителями мировых изданий российский лидер определил главной целью ЧМ-2018 стать праздником для всего мира. «Думаю, мы этого добьемся», — добавил Путин.

Испанские футболисты сыграют в группе B со сборными Португалии, Ирана и Марокко. Первая игра с португальцами пройдет в Сочи 15 июня.

Ранее глава государства заявил, что победителями предстоящего турнира станут организаторы ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.