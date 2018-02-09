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ЦБ РФ заблокировал шесть занимавшихся фишингом сайтов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк РФ заблокировал шесть сайтов, которые занимались фишингом под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018. Об этом сообщил зампредседателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

По словам Скобелкина, это является делом правоохранителей. Но, как правило, в подобном мошенничестве задействованы платежные карты, которыми пользователи пытаются оплатить фальшивые билеты. «Например, к началу февраля мы сняли с делегирования шесть сайтов, которые под предлогом продажи билетов на ЧМ-2018 занимались фишингом», — цитирует «Коммерсант» зампредседателя ЦБ.

Скобелкин добавил, что пользователей платежных инструментов важно оградить от подобных рисков, и как мегарегулятор Банк России не может оставаться в стороне.

За прошлый год регулятор снял с делегирования 100 ресурсов, с помощью которых распространялось вредоносное программное обеспечение, и около 740 фишинговых ресурсов, передает BFM.RU.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК).

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