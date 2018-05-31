Путин обсудил подготовку к ЧМ-2018 с Совбезом России

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, в том числе подготовку к чемпионату мира по футболу, с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

По словам официального представителя Кремля, Путин также информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, включая состоявшиеся переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В совещании приняли участие секретарь Совбеза Николай Патрушев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр МВД Владимир Колокольцев, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Отвечая 25 мая на вопрос, кто победит на чемпионате мира по футболу, Путин ответил, что победят организаторы, «которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры».

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи — на 12 стадионах.