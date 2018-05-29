Прямой эфир
Сюжет:

Половина россиян будет следить за ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждый второй житель России в возрасте от 12 до 64 лет будет следить за чемпионатом мира по футболу, который стартует в России 14 июня, следует из опроса компании Mediascope, опубликованного во вторник. Кроме того, 5% опрошенных собираются даже ради этого уйти в отпуск.

«54% принявших участие в опросе россиян собираются следить за ЧМ-2018, примерно треть опрошенных еще сомневается, — говорится в сообщении компании. — 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами».

Согласно исследованию, 80% россиян будут смотреть матчи по телевизору дома, а 21% опрошенных собирается посетить стадионы, чтобы своими глазами увидеть игры сборных по футболу со всего мира. Каждый третий участник опроса собирается попытать счастья и будет делать ставки на победу той или иной команды.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, россияне также назвали самых результативных игроков российской сборной — за Федора Смолова отдали свои голоса 12% опрошенных, за Артема Дзюбу — 9%, а за Алана Дзагоева — 5%.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 12 до 64 лет, в нем приняли участие тысяча человек.

29 мая тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента России Владимира Путина посмотреть тренировку игроков перед грядущим мундиалем.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболист сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2018 из-за татуировки
Черноморский флот защитит чемпионат мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017