Половина россиян будет следить за ЧМ-2018

Каждый второй житель России в возрасте от 12 до 64 лет будет следить за чемпионатом мира по футболу, который стартует в России 14 июня, следует из опроса компании Mediascope, опубликованного во вторник. Кроме того, 5% опрошенных собираются даже ради этого уйти в отпуск.

«54% принявших участие в опросе россиян собираются следить за ЧМ-2018, примерно треть опрошенных еще сомневается, — говорится в сообщении компании. — 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами».

Согласно исследованию, 80% россиян будут смотреть матчи по телевизору дома, а 21% опрошенных собирается посетить стадионы, чтобы своими глазами увидеть игры сборных по футболу со всего мира. Каждый третий участник опроса собирается попытать счастья и будет делать ставки на победу той или иной команды.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, россияне также назвали самых результативных игроков российской сборной — за Федора Смолова отдали свои голоса 12% опрошенных, за Артема Дзюбу — 9%, а за Алана Дзагоева — 5%.

Опрос проводился среди россиян в возрасте от 12 до 64 лет, в нем приняли участие тысяча человек.

29 мая тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента России Владимира Путина посмотреть тренировку игроков перед грядущим мундиалем.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная РФ встретится в группе А с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии. На матчах мирового первенства ожидается не менее 600 тыс. болельщиков.