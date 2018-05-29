Футболист сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2018 из-за татуировки

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга призвали исключить из состава национальной команды из-за новой татуировки.

Футболист набил на правой ноге изображение винтовки М16, чем вызвал гнев британской общественности.

Публикация от Raheem Sterling x 😇 (@sterling7) 27 Май 2018 в 2:41 PDT

Стерлинга подвергли критике члены организации «Матери против оружия» (Mothers Against Guns). Ее основатель Люси Коуп заявила, что футболист должен быть примером для подражания, а не пропагандировать его. Женщина потребовала, чтобы Стерлинг удалил татуировку либо набил поверх другое изображение.

В свою очередь полузащитник рассказал, что его отца застрелили, когда ему было два года, и он обещал никогда не брать в руки оружие, сообщает The Guardian.

«Я «стреляю» только правой ногой, так что в этом есть глубокий смысл. Еще не «настрелялся», — ответил на критику спортсмен.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.