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Футболист сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2018 из-за татуировки

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Фото: Reuters/Carl Recine
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Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга призвали исключить из состава национальной команды из-за новой татуировки.

Футболист набил на правой ноге изображение винтовки М16, чем вызвал гнев британской общественности. 

Стерлинга подвергли критике члены организации «Матери против оружия» (Mothers Against Guns). Ее основатель Люси Коуп заявила, что футболист должен быть примером для подражания, а не пропагандировать его. Женщина потребовала, чтобы Стерлинг удалил татуировку либо набил поверх другое изображение.

В свою очередь полузащитник рассказал, что его отца застрелили, когда ему было два года, и он обещал никогда не брать в руки оружие, сообщает The Guardian.

«Я «стреляю» только правой ногой, так что в этом есть глубокий смысл. Еще не «настрелялся», — ответил на критику спортсмен.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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