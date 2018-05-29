Стало известно, сколько россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ планируют посмотреть 84% россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Nielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями МЧ-2018.

Как отмечает ТАСС, со ссылкой на опрос, 96% жителей России в возрасте от 11 до 69 лет знают о проведении турнира. Этот показатель является рекордным.

При этом интерес к мундиалю проявляют 72% опрошенных. 77% из них –– жители городов, где пройдут матчи.

Также 67% россиян уверены, что проведение ЧМ окажет положительный эффект на страну, 70% заявили, что репутация России за рубежом улучшится.

Согласно опросу, 73% россиян будут смотреть игры дома, 24% –– в различных общественных местах (барах и пабах). 21% опрошенных будет смотреть матчи в гостях, а 9% — на работе.

Осведомленность о предстоящем чемпионате среди населения всего мира составляет 90%, а интерес — 72%.

«Чем ближе чемпионат, тем более заметно оживление болельщиков. Охват аудитории турнира впечатляет: событием интересуются 87% опрошенных в Мексике, 85% в Бразилии и 84% в Китае. Даже в странах, сборные которых не прошли в финальный этап турнира, внимание к нему сохраняется», –– рассказала международный бизнес-консультант Nielsen Sports Мария Талакина.

Она отметила, что США, чья сборная не попала на турнир, являются второй страной по числу запросов на билеты.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.