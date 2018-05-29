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Хостел с шиком

ЧМ по футболу стимулировал появление нового вида отелей
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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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С приближением чемпионата мира по футболу в городах проведения матчей мундиаля стали открываться поштелы, то есть хостелы с дизайнерской отделкой. Сейчас в России насчитывается уже около 100 таких мини-отелей. По сравнению с обычными хостелами цена поштелов выше в среднем в два раза.

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На гостиничном рынке России перед чемпионатом мира по футболу появился новый вид мини-отелей — поштелы (от англ. posh — «шикарный, люксовый» и hostel — «хостел»). Такой вариант размещения соединяет в себе простоту хостела и антураж дорогих гостиниц. В таких мини-гостиницах есть как многоместные, так и стандартные номера, при этом обязательное условие — высокий уровень сервиса и качественное оформление интерьеров с акцентом на зоны общего пользования.

Поштелы в России появились перед чемпионатом мира по футболу для комфорта иностранцев, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Возможности у всех разные, кому-то гостиница не по карману, пояснил он.

Такие мини-отели предполагают более тесное общение с другими постояльцами. Поэтому иностранцы, чтобы понять Россию, чаще будут выбирать именно эту категорию, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

— Кроме того, поштелы дешевле гостиниц. Но они должны располагать домашней обстановкой, чтобы человек чувствовал себя как дома, поэтому перед массовым наплывом иностранцев в период чемпионата мира по футболу эта категория хостелов стала развиваться в стране, — пояснил эксперт.

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Стоимость проживания в поштелах выше, чем в хостелах, примерно в два раза, следует из данных брокера по недвижимости GVA Sawyer.

В обычное время вернуть средства, потраченные на строительство гостиниц можно за 15–20 лет, а на поштел — в несколько раз быстрее, добавил Сергей Голов. Чемпионат мира дает возможность отбить вложенные деньги за более короткий срок, и это дополнительная причина, почему люксовые хостелы набирают популярность именно перед чемпионатом.

Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отметил, что именно к чемпионату мира хостелы и поштелы начали расти как грибы.

— Есть дорогие дизайнерские, есть смешанные мини-гостиницы, в которых часть номеров многоместные, а часть — индивидуальные. Такие объекты сложно классифицировать, но под категорию «без звезд» они попадают в любом случае, — сказал Георгий Мохов, подчеркнув, что таким образом эти виды размещения учитываются в постановлении правительства о госрегулировании цен во время мундиаля.

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Если чемпионат мира не оправдает их ожиданий по загрузке, то они со временем могут закрыться: из-за небольшого среднего чека им нужен постоянный поток постояльцев, отметил он.

Дизайнерские хостелы распространены в Санкт-Петербурге и Москве, они также стали появляться в Екатеринбурге, Казани и других городах. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что востребованность России на рынке туристических услуг растет, а для удовлетворения различных требований туристов появляются разнообразные средства размещения.

По оценкам Ростуризма, в Россию прибудет свыше 1 млн иностранных болельщиков, российских фанатов будет еще 1,5 млн. В Минкомсвязи «Известиям» рассказали, что сейчас уже заказано 717 тыс. паспортов болельщиков — fan-id. Половина из них — россияне, на втором месте — граждане США (31 тыс.), на третьем — туристы из Мексики (24 тыс.). Оставшиеся паспорта получат болельщики из Китая (22 тыс.), Аргентины (19,5 тыс.), Колумбии (19 тыс.) и других стран. В ведомстве отметили, что 75% заказов пришлось на мужчин. В общем рейтинге городов, из которых больше всего заказано паспортов, первое место занимает Москва.

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