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Тренер сборной РФ пригласил Путина на тренировку футболистов

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента России Владимира Путина посмотреть тренировку игроков перед чемпионатом мира-2018. Об этом он заявил на пресс-конференции в Инсбруке.

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«Я впервые контактировал с ним в 2002 году, когда он приехал на тренировку и пожелал нам успеха. Он был на Кубке конфедераций и, уверен, будет на открытии чемпионата мира. Я его приглашаю на нашу тренировку, он в любой момент может к нам приехать, мы его ждем»,приводит слова Черчесова сайт телеканала РЕН ТВ.

Сейчас россияне готовятся к товарищескому матчу со сборной Австрии, которая пройдет 30 мая на стадионе «Тиволи Ной», а 5 июня им предстоит сыграть подготовительный матч со сборной Турции на «ВЭБ-Арене».

Ожидается, что к 4 июня определится окончательный состав команды.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе сборная РФ сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. 

Появилась информация, что на мундиаль собираются приехать несколько радикально настроенных британских фанатских группировок, чтобы устроить противостояние с российскими болельщиками.

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