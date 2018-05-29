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Черноморский флот защитит Чемпионат мира

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Корабли Черноморского флота выдвинулись в зону патрулирования для защиты Сочи от возможных атак с моря. Об этом «Известиям» рассказали в Главкомате ВМФ.

К выполнению задачи привлекут корабли, базирующиеся в Севастополе, Новороссийске и Анапе. Отмечается, что группировка кораблей прикроет побережье от границы с Абхазией до Сочи.

Планируется использовать малый противолодочный корабль проекта 1124М «Ейск», ракетный катер проекта 1241 «Ивановец» из состава 41-й бригады, морской тральщик проекта 266М «Ковровец», противолодочный корабль проекта 1124М «Муромец» и противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма».

Спецназовцы ЧФ займутся осмотром морского дна у Сочи, чтобы исключить установку мин. Кроме того, может быть сформирован отряд для прикрытия дальнего периметра, куда может войти один из новейших ракетных фрегатов и сторожевые корабли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Моряки защитят чемпионат мира

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