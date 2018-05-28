Гигантскую вувузелу установят в парке «Сокольники» перед ЧМ

Девятиметровую электрическую вувузелу с динамиком установят в московском парке «Сокольники» накануне первого дня чемпионата мира по футболу — 13 июня. Об этом информирует пресс-служба столичной мэрии.

Пластиковую вувузелу планируется установить на Фонтанной площади парка. Внутри конструкции будут размещены динамики и микрофон, реагирующий на человеческую речь. Отмечается, что громкость электрического рожка не превысит 120 децибел, а его тон звучит мягче, чем у обычной вувузелы.

«Вувузела начнет играть, если кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон. Чем дольше это делать, тем дольше будет звучать труба», — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Кроме того, через динамики будет идти трансляция матчей российской сборной на ЧМ-2018. Болельщики смогут поддержать национальную команду громким гудком. Конструкция останется в парке до завершения мундиаля.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что после завершения чемпионата введут в эксплуатацию канатную дорогу между «Лужниками» и Воробьевыми горами.

Вувузела представляет собой рожок длиной до метра, который производит громкий звук, похожий на жужжание роя пчел. Ее изобрел в 1970 году житель ЮАР Фредди Мааки. Он увидел, что болельщики на матче ЧМ дуют в дудки, чтобы поддержать команду, и решил использовать подобным образом гудок со своего велосипеда. Его изобретение приобрело популярность у фанатов-соотечественников.

Большое внимание вувузелы привлекли во время Чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. ФИФА пригрозила запретить громкие рожки из-за возможности использовать их как оружие, однако Южноафриканская Футбольная Ассоциация настояла, что вувузелы являются неотъемлемой частью культуры болельщиков ЮАР. Запрет был снят в июле 2009 года.