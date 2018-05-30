Песков не одобрил посещение Путиным тренировки сборной РФ по футболу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неодобрительно относится к возможному посещению главой государства Владимиром Путиным тренировки российской сборной по футболу перед ЧМ-2018.

«Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны. Не думаю, что тренировка сборной — это то место, куда стоит приезжать главе государства, чтобы мешать процессу», — сказал он.

Песков добавил, что вообще президент поддерживает команду, так что в Кремле будут «держать за нее кулачки».

Накануне главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов пригласил Путина посмотреть тренировку игроков перед чемпионатом.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе турнира РФ сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.