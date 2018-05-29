Посол Швеции в РФ посетит ЧМ-2018

Посол Швеции в России Петер Эриксон посетит все матчи сборной своей страны на чемпионате мира по футболу, который стартует в РФ в июне текущего года. Об этом «Известиям» рассказал сам дипломат, отметив также, что шведское посольство организует различные культурные мероприятия в городах, принимающих игры турнира. В Нижнем Новгороде, например, выступит певица Йенни Абрахамсон.

Как пояснил «Известиям» Петер Эриксон, высокопоставленные политики из Швеции не смогут приехать в Россию на ЧМ. Но глава дипмиссии намерен лично присутствовать на матчах «сине-желтых», которые состоятся в трех российских городах.

— Оргкомитет выделяет мне билеты на три матча, которые Швеция сыграет в Нижнем Новгороде с Южной Кореей, в Сочи с Германией и в Екатеринбурге с Мексикой. В этой связи мы проводим различные культурные и деловые мероприятия в российских городах — в Нижнем Новгороде, например, выступит шведская певица Йенни Абрахамсон. Посольство будет активно работать, из Швеции приедут около 5 тыс. болельщиков на каждый матч. У нашего консульства есть готовность им помочь, если понадобится, — отметил Петер Эриксон.

По словам дипломата, в посольстве надеются на то, что спортивное мероприятие станет для всех большим праздником, а гости из Швеции побывают на множестве экскурсий и больше узнают о России.

— Хотелось бы, чтобы чемпионат стал хорошей возможностью для углубления контактов на человеческом уровне. И в Сочи, и в Екатеринбурге к нашим мероприятиям большой интерес. Мы сотрудничаем с местными властями и работаем над тем, чтобы всё прошло успешно, — добавил шведский посол. — Министры же должны быть в Швеции и работать над кампанией — грядут парламентские выборы. Так что, насколько я знаю, на чемпионате мира не будет ни представителей правительства, ни королевской семьи.

Чемпионат мира по футболу в России состоится при участии 32 национальных команд. Игры ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. В число городов-организаторов турнира входят Москва (матчи будут сыграны на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

На ЧМ-2018 в России ожидается приезд более 1 млн поклонников футбола из-за рубежа. Кроме рядовых болельщиков, в РФ планируют прибыть и многие высокопоставленные политики. «Известия» уже сообщали, что летом в Россию может приехать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью «Известиям» также заявил, что с удовольствием лично посетит международный турнир. На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик (Босния и Герцеговина разделена на две основные единицы: Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и боснийско-хорватскую федерацию. — «Известия»). О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» также сообщили президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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