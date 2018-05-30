Альпийская проверка

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Сборная Россия проверит свои силы в выездной контрольной встрече с командой Австрии
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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30 июня сборная России по футболу проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Австрии. Игра пройдет в Инсбруке на 17-тысячном стадионе «Тиволи Тироль», а ее результат позволит подвести промежуточный итог заграничного тренировочного сбора.

Сборная Австрии не пробилась в финальную часть мирового первенства, но всегда считалась довольно крепким и неуступчивым оппонентом для российской сборной.  

— Австрия — очень хороший соперник, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России и столичного «Локомотива» Антон Миранчук. — Смотрел за ними — у них отличная, мобильная команда. Думаю, нам будет очень полезно сыграть с такой сборной в рамках подготовки к чемпионату мира. 

Этой контрольной встречей сборная России завершит австрийский этап подготовки к мундиалю. С 20 мая национальная команда жила и тренировалась в небольшом городе Нойштифте, который находится недалеко от Инсбрука. На следующий день после матча со сборной Австрии подопечные Станислава Черчесова вернутся в Москву, где продолжат подготовку к чемпионату. 

— В Австрии отличные условия для подготовки спортсменов, — рассказал «Известиям» отечественный футболист и тренер Рашид Рахимов, долгое время игравший и тренировавший в этой стране. — Там замечательный климат, погодные условия и футбольные поля. Даже когда идет дождь, газоны сохраняют высочайшее качество. Так что выбор именно этого места для подготовки неудивителен. 

Ранее Станислав Черчесов заявлял, что на сборах в Австрии принципиально важно провести матч именно с местной командой. По мнению тренера, на свою сборную придут посмотреть много болельщиков и это добавит интереса к товарищеской игре. 

— В первую очередь в этой встрече нужно смотреть на нашу физическую подготовку, игровые связи и то, как мы готовы в целом, — добавил Антон Миранчук. — Согласен с тренером. Прекрасно, что на игру придут болельщики. При заполненных трибунах играть всегда приятнее. Постараемся показать достойный результат. 

Игра с австрийцами будет иметь важнейшее значение с точки зрения подготовки  российской сборной к чемпионату мира. Во-первых, матч даст возможность проверить  готовность нашей команды в преддверии важного международного турнира. Поэтому высока вероятность, что на предстоящую игру тренерским штабом будет выставлен максимально боевой состав. В то же время встреча станет и последней возможностью для наставника определиться с итоговым составом. Не исключены и эксперименты: сейчас в расположении сборной находятся 28 футболистов, а в финальную заявку на чемпионат попадут лишь 23 из них. 

— Одно другому не мешает. Думаю, тренерский штаб знает, чего хочет получить от этой встречи, — сказал Рашид Рахимов. — Всем понятно, что игра с австрийцами будет важной и в плане подготовки к мундиалю, и с точки зрения отбора итоговой заявки. В то же время я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных экспериментов. Сейчас появилось много разговоров о том, что в сборной наигрывают схему с четырьмя защитниками. Если это действительно так, то мы, наверное, увидим это в игре с Австрией. Потому что одно дело отрабатывать схему на тренировках и совершено другое — на поле во время матчей. 

Нынешний наставник сборной Австрии Франко Фода работает с командой относительной недавно. Немецкий специалист пока что успел провести всего три матча. Под его руководством австрийцы ещё ни разу не проигрывали и не играли вничью. Сейчас в их активе — победы над Уругваем (2:1), Словенией (3:0) и Люксембургом (4:0). 

— Наставник австрийцев недавно пришел в коллектив, это говорит о том, что команда только начинает строиться и находить игровые связи, — считает Рашид Рахимов. 

На предстоящую игру со сборной России австрийцы вызвали всех своих лучших футболистов. 

— В первую очередь это, конечно, защитник «Баварии» Давид Алаба. Также могу назвать нападающего «Вест Хэма» Марко Арнаутовича. Вообще у австрийцев очень сильная, стабильная команда. С ними будет очень интересно сыграть, — заявил Антон Миранчук. 

Последний раз сборная России встречалась с командой Австрии в июне 2015 года в Москве. Игра проходила в рамках отбора к чемпионату Европы 2016 года. Тогда российская команда проиграла гостям с минимальным счетом 0:1. 

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