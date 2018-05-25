Путин назвал победителей предстоящего ЧМ-2018

Организаторов предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, президент РФ назвал победителями турнира. Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ответ на соответствующий вопрос главного редактора холдинга Bloomberg Джона Миклетвейта.

«Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу», — сказал президент.

Относительно непосредственно команды, которая станет триумфатором ЧМ, Путин отметил, что «победит, как говорится, сильнейший». По его словам, он желает, чтобы предстоящее мировое первенство стало «праздником для всех, кто любит спорт».

«Сделаем всё для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя в России как дома», — заключил президент.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил о том, что все работы по подготовке к проведению ЧМ-2018 будут завершены в срок. Он отметил, что сейчас идет благоустройство территорий, настройка IT-инфраструктуры, связи и координации между различными службами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Сочи.