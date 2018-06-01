На ЧМ-2018 приедут около 4 тыс. бельгийских болельщиков

Чемпионат мира по футболу, который стартует в России уже 14 июня, посетят около 4 тыс. бельгийских болельщиков. Об этом «Известиям» рассказал источник в дипломатических кругах Бельгии. По его словам, на турнир также приедет министр экономики и промышленности Валлонии Пьер-Ив Жеоле.

Сборная Бельгии по футболу -—одна из 32 команд, которые прошли квалификационный отбор на ЧМ-2018. Как рассказал «Известиям» бельгийский дипломат, международный турнир планируют посетить несколько тысяч бельгийских болельщиков, а также ряд высокопоставленных политиков из страны Бенилюкса.

— Для Бельгии это событие играет важную политическую, экономическую и культурную роль, — подчеркнул источник «Известий». — Бельгийские министры приедут на ЧМ-2018, не только чтобы поддержать национальную команду, но и пообщаться со своими российскими коллегами. Пока не все высокопоставленные гости из Бельгии подтвердили свой визит, однако известно, что 18 июня в Москву приедет министр экономики и промышленности Валлонии (франкоязычный регион на юге Бельгии. — «Известия») Пьер-Ив Жеоле.

Собеседник «Известий» отметил, что во всех трех городах, где пройдут матчи с участием бельгийской сборной, будет присутствовать команда посольства, которая, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, окажет своим гражданам всю необходимую помощь.

Свой первый матч «Красные дьяволы» сыграют 18 июня на стадионе в Сочи против команды Панамы. Затем 23 июня на арене московского «Спартака» бельгийские футболисты померяются силами со сборной Туниса. Завершающая игра группового этапа с участием команды Бельгии состоится 28 июня в Калининграде, где она встретится со сборной Англии.

Игры ЧМ-2018 пройдут в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. В число городов-организаторов турнира входят Москва (матчи будут сыграны на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

Сейчас достать билеты на чемпионат очень сложно, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, востребованность ЧМ-2018 обусловлена не только всеобщей любовью к футболу.

— После Олимпиады в Сочи, когда все увидели, с каким размахом всё было организовано, у людей вызывает интерес, как Россия проведет чемпионат мира по футболу, — объяснил депутат Госдумы. — Мы хотим, чтобы люди увидели, насколько наш народ гостеприимен, что мы с удовольствием принимаем все делегации и всех болельщиков. Конечно, надо постараться, чтобы не было никаких перегибов: например, следить за стоимостью билетов, чтобы она не выросла в разы. В остальном, я уверен, мы готовы чемпионату.

На ЧМ-2018 в России ожидается приезд более 1 млн иностранных поклонников футбола. Кроме рядовых болельщиков, в РФ планируют прибыть и многие высокопоставленные политики. «Известия» уже сообщали, что летом в Россию может приехать президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Сербский министр обороны Александр Вулин в интервью «Известиям» также заявил, что с удовольствием лично посетит международный турнир. На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик (Босния и Герцеговина разделена на две основные единицы: Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и Федерацию Боснии и Герцеговины. — «Известия»). О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» также сообщили президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Все матчи шведской сборной планирует посетить посол этой страны в РФ Петер Эриксон.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter