Аналитики предрекли положительное влияние ЧМ-2018 на экономику ряда регионов РФ

Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года окажет положительное влияние на экономику ряда регионов России, в которых пройдут матчи. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Экономики регионов вырастут в 2018 году не больше чем на 3%. Небольшой прирост обусловлен тем, что те области, которые получат прибыль от грядущего мирового первенства, не являются для регионов ключевыми. Помимо этого, приток туристов тоже станет одноразовым из-за удаленности регионов, климата и доступности других направлений.

Наибольшую выгоду экономики регионов выиграют из-за постройки инфраструктуры — объектов здравоохранения и спорта, дорог и общественного транспорта. Также рост выручки ожидается с сферах ритейла, гостиничного бизнеса и телекома. Наибольшую выгоду в транспортной отрасли получат московские аэропорты, сообщает телеканал «360».

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Москва, Санкт-Петербург, Сочи вошли в топ лидирующих направлений для внутреннего туризма на время проведения мирового первенства.