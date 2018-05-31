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Аналитики предрекли положительное влияние ЧМ-2018 на экономику ряда регионов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года окажет положительное влияние на экономику ряда регионов России, в которых пройдут матчи. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Экономики регионов вырастут в 2018 году не больше чем на 3%. Небольшой прирост обусловлен тем, что те области, которые получат прибыль от грядущего мирового первенства, не являются для регионов ключевыми. Помимо этого, приток туристов тоже станет одноразовым из-за удаленности регионов, климата и доступности других направлений.

Наибольшую выгоду экономики регионов выиграют из-за постройки инфраструктуры — объектов здравоохранения и спорта, дорог и общественного транспорта. Также рост выручки ожидается с сферах ритейла, гостиничного бизнеса и телекома. Наибольшую выгоду в транспортной отрасли получат московские аэропорты, сообщает телеканал «360».

ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Москва, Санкт-Петербург, Сочи вошли в топ лидирующих направлений для внутреннего туризма на время проведения мирового первенства.

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