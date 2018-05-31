Отели России оштрафовали на 9,2 млн рублей за завышение цен перед ЧМ

Штраф за завышение цен на гостиничное обслуживание в городах России, где пройдет чемпионат мира по футболу, превысил 9,2 млн рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что сотрудники проверили 20 979 объектов размещения и выявили 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. Еще в 199 случаях отели не смогли предоставить свидетельство о прохождении квалификации.

В сообщении подчеркивается, что работа по выявлению нарушений началась в феврале текущего года и продолжится до завершения мундиаля.

Согласно действующему закону, все гостиницы в России должны пройти обязательную процедуру выставления рейтинга. Для отелей с фондом от 50 номеров срок прохождения классификации заканчивается 1 июля 2019 года, от 15 номеров — 1 января 2020 года, для всех остальных — 1 июля 2021 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.