Прямой эфир
Сюжет:

Отели России оштрафовали на 9,2 млн рублей за завышение цен перед ЧМ

0
Фото: ТАСС/Солунин Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штраф за завышение цен на гостиничное обслуживание в городах России, где пройдет чемпионат мира по футболу, превысил 9,2 млн рублей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Хостел с шиком
ЧМ по футболу стимулировал появление нового вида отелей

В ведомстве отметили, что сотрудники проверили 20 979 объектов размещения и выявили 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. Еще в 199 случаях отели не смогли предоставить свидетельство о прохождении квалификации.

В сообщении подчеркивается, что работа по выявлению нарушений началась в феврале текущего года и продолжится до завершения мундиаля.

Согласно действующему закону, все гостиницы в России должны пройти обязательную процедуру выставления рейтинга. Для отелей с фондом от 50 номеров срок прохождения классификации заканчивается 1 июля 2019 года, от 15 номеров — 1 января 2020 года, для всех остальных — 1 июля 2021 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские туристы выбирают для путешествий города матчей ЧМ-2018
Контролеров в Москве обучили улаживать конфликты с пассажирами на ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017