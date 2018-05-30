Контролеров в Москве обучили улаживать конфликты с пассажирами на ЧМ-2018

Столичная мэрия обучила контролеров на общественном транспорте навыкам разрешения конфликтных ситуаций с пассажирами во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы департамента транспорта мэрии Москвы Дмитрий Пронин.

По его словам, были проинструктированы 700 контролеров общественного транспорта. Также они прошли обучение английскому языку. Помимо этого на ЧМ-2018 будут задействованы 800 англоговорящих сотрудником метро.

«В рамках подготовки к ЧМ мы работали по двум направлениям — набирали англоговорящих сотрудников и обучали уже работающих», — цитирует RNS Пронина. Он добавил, что в дни проведения матчей англоговорящий персонал будет дежурить на платформах станций столичной подземки и еще 400 кассиров со знанием английского языка будут работать в кассах, отмеченных специальным стикером.

В преддверии ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, английскому языку обучат 5 тыс. аккредитованных на турнир водителей такси.