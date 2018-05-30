Власти Москвы усилят контроль за машинами без номеров во время ЧМ-2018

Дорожная инспекция в Москве усилит контроль за автомобилями без регистрационных знаков или с закрытыми номерами в ходе чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Дополнительные экипажи инспекторов будут патрулировать дороги центра города и улиц, прилегающих к стадионам «Лужники» и «Спартак». В первую очередь, проверять будут машины, припаркованные в местах скопления людей — рядом с торговыми центрами, станциями метро, остановками и парками, сообщает телеканал «360».

Автомобили, на которых будут отсутствовать регистрационные знаки, эвакуируют на спецстоянки, где полицейские после осмотра идентифицируют их. Эта мера действует еще с апреля 2017 года по решению Антитеррористической комиссии. Всего за год было выявлено более 3 тыс. машин без номеров или с подложными номерами.

К 1 января 2019 года в России создадут единую электронную базу данных автомобилей.