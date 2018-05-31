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Ученые определили вероятного победителя ЧМ-2018

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Экономисты из университета Инсбрука (Австрия) подсчитали, что у Бразилии самые высокие шансы на победу в предстоящем ЧМ-2018 — вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%. Выводы ученых приводятся в журнале EconPapers.

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Вслед за Бразилией следует Германия — она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды - Испания и Франция - могут стать первыми с шансом в 12%. При этом, наиболее вероятный финал — встреча Бразилии и Германии.

Что касается сборной России, то она скорее всего займет второе место, уступив первую позицию Уругваю. Вероятность на ее выход в первый раунд плей-офф превышает 64%, что выше, чем аналогичный показатель для Хорватии, Мексики, Польши и других сборных с сопоставимой силой.

Для своих подсчетов экономисты использовали данные из 26 ведущих букмекерских фирм мира. Туда входили не только коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и во всем чемпионате в целом, но и индивидуальные пари и «частные» ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на двух онлайн-платформах, посвященных подобным «конкурсам».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. На групповом этапе сборная Россия сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией. 

Появилась информация, что на турнир задумали приехать несколько радикально настроенных британских фанатских группировок, чтобы устроить противостояние с российскими ультрас.

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