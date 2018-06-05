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Путин назвал способ сократить поток мигрантов с Ближнего Востока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Европа должна оказать помощь ближневосточным странам в налаживании жизни в регионе, если хочет сократить поток мигрантов. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

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Он подчеркнул, что жителям региона нужно оказывать помощь в возвращении в свои дома, передает ТАСС.

Путин прибыл в Австрию во вторник, 5 июня. Визит российского президента приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в республику.

Российский лидер провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Глава австрийского правительства известен как противник размещения беженцев в странах Евросоюза. Он считает, что данная политика ошибочна и может привести к «еще большему расколу в Евросоюз». Курц, в частности, предлагал помогать пострадавшим в их странах либо же размещать их в соседних государствах.

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