Президент Австрии поделился радостью от визита Путина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что рад визиту президента РФ Владимира Путина в Вену, отметив, что нашел с российским лидером общий язык.

«Я рад вас приветствовать в Вене. Мне особенно приятно, что первый визит после вступления в должность состоялся в Вену. Мы нашли общий язык», — цитирует его ТАСС.

Путин во вторник, 5 июня, прибыл в Австрию с рабочим визитом. Это первая поездка российского лидера за рубеж после вступления в должность главы государства: инаугурация состоялась 7 мая.

Накануне визита в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России обсудит в Австрии вопросы развития отношений двух стран, а также обменяется мнениями по международной повестке дня. Сам визит президента России приурочен к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию.