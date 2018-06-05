Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF

Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Глава государства ответил на вопросы об отношениях с ЕС, присоединении Крыма к России в 2014 году и о возможной встрече с Дональдом Трампом.

В начале интервью Путин заявил, что его поездка в Вену не является поощрением австрийского правительства за благожелательную политику. Он отметил, что Австрия уже давно является «традиционным и надежным партнером в Европе».

«У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим», — сказал президент, отметив, что ЕС — это крупнейший торгово-экономический партнер для России.

Журналист Армин Вольф во время интервью поинтересовался, почему до сих пор не состоялась его официальная встреча с главой США Дональдом Трампом. По словам российского президента, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в Америке. Российский лидер также рассказал, что РФ заинтересована в обсуждении денуклеаризации КНДР между лидерами США и Северной Кореи. Он напомнил, что один из ядерных полигонов находится в 190 км от границ Российской Федерации.

Также Путин рассказал о присоединении Крыма в 2014 году. По его словам, это произошло, когда «спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться».

«И первое, что пришло в голову, — восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию», — рассказал президент, которого цитирует телеканал RT.

Он также напомнил, что в Уставе ООН прописано, что у наций есть право на самоопределение.

Кроме того, Вольф поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента «в полуголом виде».

«Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу», — сказал российский президент.

Путин во вторник, 5 июня, приедет в Вену, где проведет переговоры с руководством Австрии. В том числе он встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцом, с которым планируется обсудить тесные связи между странами и укрепление экономического сотрудничества.