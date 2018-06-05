Прямой эфир

Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Глава государства ответил на вопросы об отношениях с ЕС, присоединении Крыма к России в 2014 году и о возможной встрече с Дональдом Трампом. 

В начале интервью Путин заявил, что его поездка в Вену не является поощрением австрийского правительства за благожелательную политику. Он отметил, что Австрия уже давно является «традиционным и надежным партнером в Европе». 

Коалиция против санкций
Участники ПМЭФ поддержали призыв российского лидера соблюдать правила игры в мировой экономике

«У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим», — сказал президент, отметив, что ЕС — это крупнейший торгово-экономический партнер для России. 

Журналист Армин Вольф во время интервью поинтересовался, почему до сих пор не состоялась его официальная встреча с главой США Дональдом Трампом. По словам российского президента, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в Америке. Российский лидер также рассказал, что РФ заинтересована в обсуждении денуклеаризации КНДР между лидерами США и Северной Кореи. Он напомнил, что один из ядерных полигонов находится в 190 км от границ Российской Федерации.

Также Путин рассказал о присоединении Крыма в 2014 году. По его словам, это произошло, когда «спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться».

«И первое, что пришло в голову, — восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию», — рассказал президент, которого цитирует телеканал RT.

Он также напомнил, что в Уставе ООН прописано, что у наций есть право на самоопределение.  

Кроме того, Вольф поинтересовался, откуда появляются фотографии российского президента «в полуголом виде».

«Слава богу, не «в голом». Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу», — сказал российский президент.

Путин во вторник, 5 июня, приедет в Вену, где проведет переговоры с руководством Австрии. В том числе он встретится с австрийским канцлером Себастьяном Курцом, с которым планируется обсудить тесные связи между странами и укрепление экономического сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин прокомментировал ход расследования катастрофы с малайзийским Boeing
Путин категорически ответил на вопрос о возвращении Крыма Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017