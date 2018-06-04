Путин категорически ответил на вопрос о возвращении Крыма Украине

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, при каких условиях Москва могла бы вернуть Украине Крым. Российскую позицию он обозначил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

«Нет таких условий», — заявил политик в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент России посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. На повестке дня главы государства — переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой. Путин уже отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Накануне, 3 июня, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз снять санкции с России. По его мнению, это должно стать ответом на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.