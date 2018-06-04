Прямой эфир

Путин категорически ответил на вопрос о возвращении Крыма Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, при каких условиях Москва могла бы вернуть Украине Крым. Российскую позицию он обозначил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Мечта тысячелетия
Что изменится после открытия Крымского моста

«Нет таких условий», — заявил политик в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент России посетит Вену с рабочим визитом 5 июня. На повестке дня главы государства — переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой. Путин уже отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Накануне, 3 июня, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз снять санкции с России. По его мнению, это должно стать ответом на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал Австрию доверенным партнером России в ЕС
Путин подтвердил заинтересованность России в целостности Евросоюза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017