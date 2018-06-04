Путин назвал Австрию доверенным партнером России в ЕС

Австрия является доверенным партнером России в Евросоюзе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии официального визита в Вену.

Он подчеркнул, что за долгие годы между странами сложились «хорошие и тесные отношения» и, несмотря на сложившиеся в последнее время трудности, диалог между Москвой и Веной не прекращался.

В частности, Путин обратил внимание на рост торгового оборота между странами в прошлом году. Кроме того, Россия и Австрия реализуют крупные совместные проекты.

Президент России Владимир Путин посетит Австрию во вторник, 5 июня. Российский лидер встретится со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Стороны обсудят перспективу развития российско-австрийских отношений, а также обменяются мнениями по ключевым международным проблемам.