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Путин назвал Австрию доверенным партнером России в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Австрия является доверенным партнером России в Евросоюзе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии официального визита в Вену.

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Он подчеркнул, что за долгие годы между странами сложились «хорошие и тесные отношения» и, несмотря на сложившиеся в последнее время трудности, диалог между Москвой и Веной не прекращался.

В частности, Путин обратил внимание на рост торгового оборота между странами в прошлом году. Кроме того, Россия и Австрия реализуют крупные совместные проекты.

Президент России Владимир Путин посетит Австрию во вторник, 5 июня. Российский лидер встретится со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

Стороны обсудят перспективу развития российско-австрийских отношений, а также обменяются мнениями по ключевым международным проблемам.

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