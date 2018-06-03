Вице-канцлер Австрии призвал ЕС снять санкции с России из-за пошлин США

Европейский союз должен задуматься о снятии санкций с России, особенно на фоне введения Вашингтоном пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

В интервью изданию Österreich политик призвал страны ЕС адекватно ответить на действия США и отметил, что это подходящий момент переосмыслить отношения с Россией.

«ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля. Желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию [по отношению к России]. Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике», –– цитирует Штрахе ТАСС.

По его словам, политика Евросоюза ведет к сближению России и Китая и наносит ущерб экономикам европейских стран.

«Я всегда предостерегал от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией», — подчеркнул вице-канцлер.

Штрахе добавил, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Австрию намерен провести переговоры с российским лидером.

Рабочая поездка Путина в Вену запланирована на 5 июня. В пресс-службе Кремля отметили, что во время визита президент намерен провести встречи с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

1 июня США ввели таможенные 25% пошлины на импорт стали из ЕС, Канады и Мексики, а также 10% пошлины на алюминий. По словам американского президента Дональда Трампа, «вести торговлю без пошлин нечестно и глупо».