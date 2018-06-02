Трамп назвал глупой торговлю без ответных пошлин в отношении других стран

США должны вводить пошлины в отношении стран, с которыми торгуют, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter.

«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — цитирует его RT.

Трамп считает такую торговлю глупой.

30 мая США объявили о введении пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

1 июня Вашингтоном введены пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.