Прямой эфир

Трамп назвал глупой торговлю без ответных пошлин в отношении других стран

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США должны вводить пошлины в отношении стран, с которыми торгуют, заявил американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter.

«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — цитирует его RT.

Трамп считает такую торговлю глупой.

30 мая США объявили о введении пошлин в 25% на товары, ввозимые в страну из Китая. Администрация Белого дома указывает на неравные торговые отношения двух стран и добавляет, что в США тарифы на ввоз китайских автомобилей составляют всего 2,5%, а в Китае на ввоз американских — 25%.

1 июня Вашингтоном введены пошлины на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трюдо оскорбился из-за введения Трампом пошлин на металлы
Мэй разочарована решением США ввести пошлины на сталь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017