Мэй разочарована решением США ввести пошлины на сталь

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко разочарована необоснованным решением» США ввести пошлины на металлы из стран ЕС. Она также заявила о совместной готовности Лондона и Брюсселя бороться за защиту оказавшихся под ударом секторов промышленности. Соответствующее заявление в пятницу распространила канцелярия главы британского правительства.

По ее словам, США, ЕС и Великобритания приходятся друг другу близкими союзниками и всегда выступали за ценности открытой и честной торговли в мире. Она подчеркнула, что сталелитейная и алюминиевая промышленность чрезвычайно важны для Великобритании, однако они также вносят вклад в развитие американской промышленности, передает ТАСС.

«ЕС и Великобритания должны быть на постоянной основе освобождены от тарифов, и мы продолжим работать вместе над защитой и обеспечением гарантий наших рабочих и нашей промышленности», — констатировала британский премьер.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Решение вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Президент США Дональд Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.