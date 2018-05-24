Прямой эфир

Трамп может ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей в США

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на импорт автомобилей в США.

Брюссель потребовал от Вашингтона отказаться от угроз
Евросоюз однозначно отреагировал на возможное введение пошлин при ввозе металлов в США

По предварительным данным, обоснованием подобного шага Вашингтон указывает меры национальной безопасности, сообщает ТАСС.

На встречах с представителями отрасли Трамп уже не раз обсуждал возможные пошлины. Пока проект находится на ранней степени разработки.

Проект может встретить активное противодействие со стороны иностранных компаний. Чтобы данный проект действительно получил нужное обоснование, министерство торговли США должно провести расследование, а по итогам работы составить доклад.

С 23 марта США ввели 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран – членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала принятые меры неоправданными, а канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пошлинную политику угрозой европейским интересам в сфере экономики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон предложил Брюсселю сократить на 10% экспорт стали и алюминия
Россия собралась ввести пошлины на товары из США в размере $537,6 млн

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017