Трамп может ввести 25%-ные пошлины на импорт автомобилей в США

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения 25%-ных пошлин на импорт автомобилей в США.

По предварительным данным, обоснованием подобного шага Вашингтон указывает меры национальной безопасности, сообщает ТАСС.

На встречах с представителями отрасли Трамп уже не раз обсуждал возможные пошлины. Пока проект находится на ранней степени разработки.

Проект может встретить активное противодействие со стороны иностранных компаний. Чтобы данный проект действительно получил нужное обоснование, министерство торговли США должно провести расследование, а по итогам работы составить доклад.

С 23 марта США ввели 25%-ные ввозные пошлины на сталь и 10%-ные пошлины на алюминий. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран – членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала принятые меры неоправданными, а канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пошлинную политику угрозой европейским интересам в сфере экономики.