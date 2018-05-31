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Макрон назвал пошлины США на европейскую сталь незаконными

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Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий.

Как передает телеканал BFMTV, французский лидер назвал эти меры ошибкой.

США с 1 июня вводят пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики.  

В начале марта Трамп объявил о введении ввозных пошлин на поставки стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Позднее Соединенные Штаты отложили введение сборов до 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики. По словам американского лидера, эта мера нацелена на поддержку производителей в США.

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