Канада готовит ответные меры на пошлины США

Власти Канады разрабатывают ответные меры на инициативу США ввести пошлины на сталь и алюминий. Об этом пишет газета Toronto Star со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника издания, правительство страны готовит «целый набор вариантов», которые можно использовать, если Вашингтон введет пошлины. Он отметил, что власти, конечно же, рассматривают и торговые ответные меры.

В конце марта президент США Дональд Трамп объявил о вводе пошлин в 25% на импорт стали и в 10% — на ввоз алюминия. При этом Вашингтон отложил вступление в силу этих мер для стран ЕС, Канады и Мексики до 1 мая. По истечении срока американская сторона снова продлила сроки переговоров по этому вопросу на месяц.

Источник издания полагает, что США снова могут на время освободить Канаду от пошлин, как это было сделано в прошлый раз.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить о вводе пошлин на ввоз стали и алюминия для стран ЕС 31 мая.