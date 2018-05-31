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Канада готовит ответные меры на пошлины США

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Власти Канады разрабатывают ответные меры на инициативу США ввести пошлины на сталь и алюминий. Об этом пишет газета Toronto Star со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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По словам собеседника издания, правительство страны готовит «целый набор вариантов», которые можно использовать, если Вашингтон введет пошлины. Он отметил, что власти, конечно же, рассматривают и торговые ответные меры.

В конце марта президент США Дональд Трамп объявил о вводе пошлин в 25% на импорт стали и в 10% — на ввоз алюминия. При этом Вашингтон отложил вступление в силу этих мер для стран ЕС, Канады и Мексики до 1 мая. По истечении срока американская сторона снова продлила сроки переговоров по этому вопросу на месяц.

Источник издания полагает, что США снова могут на время освободить Канаду от пошлин, как это было сделано в прошлый раз.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа планирует объявить о вводе пошлин на ввоз стали и алюминия для стран ЕС 31 мая.

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