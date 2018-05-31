СМИ узнали о сроке ввода пошлин США на сталь и алюминий из Евросоюза

Вашингтон введет пошлины на ввоз стали и алюминия из стран Европейского союза в четверг, 31 мая. О принятом решении объявит администрация президента США Дональда Трампа.

Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, планы Белого дома могут измениться в последний момент. Это станет возможным, если Вашингтон и Брюссель найдут компромисс в данном вопросе.

Решение о введении импортных пошлин в 25% на поставки стали в США и в 10% для алюминия принято 8 марта. По заверениям Белого дома, указ призван поддержать американских производителей металлов.

В ЕС решение назвали противозаконным, предупредив, что оно может спровоцировать торговую войну, в которой проиграют все страны. Китай обвинил США в нанесении «ущерба всему миру».

Трамп допускает, что некоторые страны могут быть освобождены от сборов, если убедят американские власти, что их продукция «не угрожает национальной безопасности».

При этом Белый дом 23 марта решил приостановить до 1 мая взимание таможенных пошлин на импорт металлов из стран Евросоюза и ряда других государств.