Вашингтон предложил Брюсселю сократить на 10% экспорт стали и алюминия

Администрация президента США Дональда Трампа предложила снизить различными путями объемы поставок стали и алюминия из Евросоюза на 10% во время консультаций по торговым вопросам с ЕС.

Министр предпринимательства и технологий Польши Ядвига Эмилевич принимала участие в консультациях представителей стран ЕС и подтвердила информацию.

По ее словам, Вашингтон направил два предложения Брюсселю: установить квоту в 90% от их экспорта данной продукции в США в 2017 году или же снизить объемы поставок металлов на 10%, сообщает ТАСС.

Американские СМИ со ссылкой на источник сообщают, что Евросоюз считает незаконным введение квоты в размере 90% от экспорта за 2017 год, а также отмечают, что ЕС с данной мерой мириться не намерен.

С 23 марта США ввели 25% ввозные пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий 1 марта. Введение пошлин было приостановлено до 1 мая для стран-членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Позже меры было решено отсрочить до 1 июня 2018 года.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала принятые меры неоправданными, а канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пошлинную политику угрозой европейским интересам в сфере экономики.