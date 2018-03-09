Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

«Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий», — заявил американский лидер, выступление которого транслирует телеканал Fox News.

.@POTUS: "Today I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders." pic.twitter.com/xPDotIb9yj — Fox News (@FoxNews) March 8, 2018

Он добавил, что те, кто не намерен платить налог, могут «перенести производство в США, и налога не будет». Кроме того, Трамп не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов — среди них Канада, Мексика и Австралия.

6 марта в Евросоюзе допустили ответное введение пошлин в 25% в отношении импорта ряда товаров из США. Канцлер Австрии назвал инициативу американских властей идиотизмом.