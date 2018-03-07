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Канцлер Австрии назвал идиотизмом желание США ввести пошлины на металлы

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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США должны отказаться от идиотизма с введением пошлин на сталь и алюминий. С таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он отметил, что реакция Евросоюза должна заставить Вашингтон одуматься.

«Было бы лучше, если бы мы все этого [американских пошлин] избежали. Если будет необходимо, то последует реакция, которая, как мы надеемся, приведет к тому, чтобы в США произошло переосмысление и можно было бы отказаться от этого идиотизма», –– приводит слова Курца ТАСС.

Ранее австрийский премьер уже призывал ЕС принять жесткие контрмеры против планов США о пошлинах. По его словам, Европа обладает сильной политикой, чтобы противостоять Вашингтону и идеям президента США Дональда Трампа, которые могут привести к торговой войне.

1 марта Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь и алюминий в течение этой недели.

По словам американского лидера, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. Меры коснутся все страны, поставляющие эту продукцию в США.

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