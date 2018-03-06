СМИ сообщили о намерении Евросоюза ввести пошлину в 25% на товары из США

Евросоюз намерен ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на планы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом рассказало агентство Bloomberg, сославшись на документ Еврокомиссии (ЕК).

«Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около 1 млрд евро», – цитирует сообщение «Газета.ру».

Кроме того, ответные меры коснутся стали, кукурузы, апельсинового сока и американского бурбона общей стоимостью €2,8 млрд.

Трамп 1 марта объявил, что в США для поддержки американских производителей будут установлены 25-процентная пошлина на импорт стали и 10-процентная пошли на ввоз алюминия.