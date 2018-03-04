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США не намерены делать исключений при вводе пошлин на импорт стали

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Фото: REUTERS/Lee Jae-Won
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Президент США Дональд Трамп не изъявлял намерения сделать исключения для отдельных стран-импортеров при введении пошлин на ввоз в Соединенные Штаты стали и алюминия.

Об этом заявил американский министр торговли Уилбур Росс, отметив, что Трамп уже обсудил введение пошлин на импорт стали и алюминия с рядом мировых лидеров. 

«Я не слышал, чтобы он говорил о каких-либо исключениях», — заявил министр в интервью телеканалу ABC

Он выразил несогласие с позицией ряда экспертов, согласно которой введение новых пошлин окажет негативное влияние на американскую экономику. 

«Неверно утверждать, что это приведет к сокращению большого числа рабочих мест, росту цен, создаст беспорядок», — подчеркнул Росс. 

Как писал портал iz.ru, Трамп 1 марта сообщил о намерении со следующей недели установить 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентную пошлину на ввоз алюминия. 

Ранее он заявлял, что введение пошлин необходимо для поддержки американской металлургической отрасли. 

Решение Трампа вызвало неодобрение в Канаде и Германии. Российские власти также выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией. 

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